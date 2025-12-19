Danmark kjøper norske Kongsberg-missilsystemer for å forsvare strategiske kystlinjer mot Russland

HQ

Danmark har signert en kontrakt verdt mer enn 100 millioner euro for å anskaffe kystforsvarsmissilsystemer fra norske Kongsberg, noe som styrker landets evne til å beskytte strategisk viktige farvann, opplyser danske forsvarsmyndigheter i en uttalelse.

Avtalen omfatter flere kystmissilbatterier utstyrt med Naval Strike Missile, som har en rekkevidde på over 300 kilometer. De første leveransene forventes i 2026, selv om myndighetene ikke opplyste hvor mange systemer som vil bli kjøpt.

Sikkerhetsbekymringer i Østersjøen knyttet til Russland

Anskaffelsen vil øke Danmarks kontroll over viktige maritime strupepunkter, inkludert tilgangen til Østersjøen gjennom de danske sundene, som er kritiske for NATO-operasjoner. Det danske forsvaret sier at systemene vil styrke avskrekkingen og gjøre det mulig å motvirke trusler til sjøs fra land.

Danmark kjøper systemene gjennom en direkte kontrakt med Kongsberg for å sikre rask utplassering, midt i en situasjon med økt bekymring for sikkerheten i Østersjøen knyttet til russisk militær aktivitet og hybride trusler.