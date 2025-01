Danmark lanserer en plan til 4,9 millioner dollar for å bekjempe rasisme mot grønlendere

HQ

Danmark trapper opp innsatsen for å bekjempe rasisme mot grønlendere med en ny handlingsplan, der det investeres ca. 4,9 millioner dollar over de neste fire årene, ifølge en pressemelding fra statlige DR mandag. Regjeringen har skissert 12 nøkkelinitiativer for å bekjempe den systemiske diskrimineringen av grønlendere, som i stor grad har vært oversett frem til nå. Et av høydepunktene i planen er at grønlendere skal få offisiell rett til å skrive grønlandsk nasjonalitet i passet sitt, noe som vil bekrefte deres unike kulturelle identitet. I tillegg planlegger regjeringen å forbedre tolketjenestene og engasjere utdanningsinstitusjonene i å skape et mer inkluderende miljø for grønlandske studenter. Tiltaket har blitt ønsket velkommen av grønlandske ledere, og parlamentsmedlem Aaja Chemnitz kaller det et viktig verktøy for å bekjempe rasisme, ikke bare for grønlendere, men også for andre marginaliserte grupper. Dette kommer i kjølvannet av den kontroversielle stansingen av psykologiske tester som tidligere ble brukt i Danmarks barneplasseringssystem, og som mange hevdet var kulturelt upassende for grønlandske familier.

Hvordan tror du denne planen vil påvirke grønlendernes fremtid?

