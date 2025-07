Danmark mot Sverige: Åpningskampen i EURO 2025 er lagt opp til nordisk rivalisering

HQ

UEFA Women's EURO 2025 tar det ikke rolig inn i handlingen. Det starter med et smell: Danmark mot Sverige, en klassisk nordisk rivalisering, fornyet under presset fra en stor turnering. På fredag rettes alles øyne mot Genève, der to kjente fiender møtes i en kamp som kan avgjøre utfallet av gruppe C før den egentlig har begynt.

For Danmark handler det ikke bare om poeng. Det handler om stolthet. For bare noen uker siden ble danskene ydmyket 6-1 i Solna, en smertefull påminnelse om hvor nådeløse Sverige kan være når de får pusterom. Stina Blackstenius scoret hat-trick den kvelden og er tilbake i toppform, med et Champions League-mål for Arsenal i bagasjen. Uten den skadde kantspilleren Fridolina Rolfö er Sveriges angrep fortsatt fullt av dybde og farligheter.

Men Danmark kommer ikke til å legge seg ned. Landslagstrener Andrée Jeglertz, som en gang har sittet i den svenske buret, vet nøyaktig hva han står overfor. Med Pernille Harder i spissen og Signe Bruun klarert for spill, vil Danmark forsøke å senke tempoet, sitte dypere og slå til når øyeblikket er riktig. Kjemien mellom spillerne på begge sider sitter dypt. Harder og den svenske kapteinen Magdalena Eriksson, som er partnere utenfor banen, kan komme til å havne i direkte kamp.

Sverige er uten tvil favoritter. De er rangert som nummer seks i verden, har vært i semifinalen i de tre siste store turneringene og er bygget for presset på kvelder som denne. Men turneringsåpninger kan være ustabile, og Danmark har for vane å ta sjansen når man minst venter det. Bare spør Nederland i 2017.

