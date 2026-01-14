Danmark og Grønland på vei til Det hvite hus for samtaler med Vance

HQ

Danmark og Grønland står foran et avgjørende øyeblikk i Washington onsdag, når deres utenriksministre møter USAs visepresident JD Vance i Det hvite hus. Samtalene kommer etter uker med skarp retorikk fra president Donald Trump, som har fornyet kravet om at USA skal ta kontroll over Grønland.

Trump hevder at den arktiske øya er kritisk for USAs sikkerhet og må eies av Washington for å holde Russland og Kina i sjakk. Danmark og Grønland avviser dette på det sterkeste, insisterer på at Grønland ikke er til salgs og advarer om at trusler mellom allierte undergraver internasjonale normer.

Donald Trump og JD Vance // Shutterstock

Målet med møtet er å dempe spenningen og utforske hvordan USAs sikkerhetsproblemer kan løses uten å overskride de røde linjene når det gjelder suverenitet. I København og Nuuk er det likevel en dyp bekymring for at samtalene kan bli konfronterende og til skade for offentligheten.

Grønlands ledere har i det siste lagt vekt på samhold med Danmark fremfor uavhengighet. Statsminister Jens Frederik Nielsen har sagt at hvis Grønland blir tvunget til å velge, vil landet stå sammen med Danmark, et budskap som utenriksminister Vivian Motzfeldt har gjentatt.

Trump har avfeid disse kommentarene, kalt dem "deres problem" og signalisert at han ikke viker fra sin posisjon. Møtet i Det hvite hus, som har satt sinnene i kok, blir av mange sett på som et avgjørende øyeblikk - ikke bare for Grønland, men også for de transatlantiske forbindelsene i Arktis.

Dette er en nyhetssak under utvikling...