Danmark og Grønland utreder NATO-oppdrag i Arktis

Danmark og Grønland har diskutert en mulig utplassering av et NATO-oppdrag på Grønland og i Arktis, sa den danske forsvarsministeren Troels Lund Poulsen mandag.

Poulsen uttalte seg etter et møte i Brussel med NATOs generalsekretær Mark Rutte og den grønlandske utenriksministeren Vivian Motzfeldt. Han sa at forslaget var blitt notert av NATO og kunne danne grunnlaget for et fremtidig sikkerhetsrammeverk i regionen.

"NATOs generalsekretær har notert seg dette, og jeg tror vi nå forhåpentligvis kan etablere en ramme for hvordan dette kan oppnås," sa Poulsen, og la til at planen er i tråd med diskusjonene som er ført med Grønlands regjering.

Selv om detaljene fortsatt er begrensede, signaliserer kunngjøringen at Danmark og Grønland vurderer å gå dypere inn i planleggingen av det arktiske forsvaret. Foreløpig kan vi bare vente og se hvordan dette oppdraget vil utfolde seg (eller om det gjør det). This is a developing news story...

Troels Lund Poulsen på X:

Vi er inne i en veldig vanskelig tid.

Det la verken jeg eller min grønlandske kollega Vivian Motzfeldt skjul på da vi møtte NATOs generalsekretær Mark Rutte og EUs utenrikssjef Kaja Kallas her i Brussel i dag.

Likevel hadde vi tre konstruktive møter der vi diskuterte hvordan vi kan samarbeide for å øke sikkerheten i Arktis. Danmark har i tett samarbeid med Grønland allerede blitt enige om investeringer til en verdi av 88 milliarder danske kroner som vil øke sikkerheten i Arktis og Nord-Atlanteren.

Men det er behov for mer. Også fra våre allierte i NATO. Derfor var vårt felles budskap at det bør opprettes et felles NATO-oppdrag på Grønland.

Senere møtte Vivian Motzfeldt og jeg også de nordiske forsvarsministrene, hvis land er blant dem som bidrar til den øvelsen som nå foregår på Grønland.

Tidene krever samhold. Takk til våre allierte for at dere står opp for Grønland og Danmark.