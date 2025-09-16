Danmark øker investeringene på Grønland for å styrke infrastruktur og helsevesen

HQ

Det er ikke lenge siden Trump kunngjorde at han ønsket å ta kontroll over Grønland. Siden den gang har det vært en del nyheter om temaet. Nå har Danmark kunngjort en betydelig økning i støtten til Grønland, med sikte på å forbedre helsetjenestene og utvikle kritisk infrastruktur på øya. Den nye støtten omfatter bygging av viktige transportfasiliteter og dekning av medisinsk behandling på danske sykehus, noe som vil lette den økonomiske byrden for de lokale myndighetene. Embetsmenn fra begge land beskrev avtalen som et skritt i retning av et mer selvbærende Grønland, noe som styrker Danmarks rolle som en viktig partner i øyas utvikling og potensielle vei mot større selvstendighet. Hvis du vil vite mer om avtalen, kan du selvfølgelig lese mer om den via følgende lenke. Go!