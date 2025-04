Danmark planlegger dronetrening i Ukraina, noe som vekker russisk vrede

HQ

Siste nytt om Russland og Ukraina . For første gang i Europa er Danmark klar til å sende tropper til Ukraina, ikke for å delta i kamp, men for å trene direkte med ukrainske styrker i bruk av droner på slagmarken.

Programmet, som starter til sommeren, har som mål å gi danske soldater sanntidserfaring med teknologien som har omformet moderne krigføring. Selv om treningen forventes å finne sted langt fra frontlinjene, har tiltaket rystet Moskva.

Danske myndigheter mener det er et nødvendig skritt for å holde tritt med utviklingen i militære konflikter, særlig ettersom droner står for en stadig større del av effektiviteten på slagmarken. Danmarks tilpasning fortsetter å omdefinere grensene for europeisk militær støtte.