Danmark planlegger forbud mot sosiale medier for barn under 15 år Regjeringen tar grep for å beskytte barns psykiske helse, men detaljene er ennå uklare.

Tirsdag kunngjorde den danske regjeringen planer om å begrense tilgangen til sosiale medier for barn under 15 år, med mulighet for at foreldre kan gi begrenset bruk fra 13 år. Statsminister Mette Frederiksen brukte tirsdagens tale ved åpningen av Folketinget til å introdusere forslaget, med henvisning til bekymringen over skjermens økende innvirkning på barndommen og det sosiale samspillet. Planen gjenspeiler tiltak i andre land, deriblant Australia, som allerede har tatt skritt i retning av lignende restriksjoner. Selv om tiltaket tar sikte på å beskytte unge brukere, har regjeringen ennå ikke avklart hvilke plattformer som vil bli berørt eller hvordan forbudet skal håndheves.