Danmark presenterer en ambisiøs flåteutvidelse

Siste nytt om Danmark . Danmark har lagt frem en omfattende plan for modernisering av marinen, som signaliserer en strategisk dreining for å motvirke nye trusler fra Russland og beskytte viktig undersjøisk infrastruktur. Du kan lese kunngjøringen her.

Initiativet omfatter anskaffelse av 26 nye fartøyer, med hovedvekt på sikkerhet i egne farvann, patruljering i Arktis og forbedret overvåkingskapasitet. Blant de viktigste anskaffelsene er et unikt skip som skal beskytte undersjøiske kabler.

I tillegg skal Danmark styrke kystforsvaret med avanserte patruljeskip, flerbruksfartøyer utstyrt for overvåking og minelegging, samt en fremtidig erstatning for luftforsvarsfregattene i Iver Huitfeldt-klassen.

Mens de geopolitiske spenningene øker i Østersjøen og Arktis, understreker Københavns satsing på flåteutvidelse landets vilje til å styrke den regionale stabiliteten. Foreløpig gjenstår det å se hvor raskt disse ambisiøse planene vil bli realisert.