Danmark rapporterer om nye uidentifiserte droner over sin største militærbase

Dronene ble observert over blant annet Karup flystasjon, og det er også rapportert om mulige observasjoner i Norge, Tyskland og Litauen.

HQ

Droneobservasjoner i Danmark har dominert overskriftene de siste dagene, men i går kveld virket det relativt stille i sammenligning. Det danske forsvaret har imidlertid nettopp rapportert om observasjoner av ukjente droner i nærheten av flere forsvarsinstallasjoner i løpet av natten. Dronene ble blant annet observert over Karup flystasjon, noe som tvang flystasjonen til å stenge luftrommet for kommersiell trafikk i en kort periode, og det er også rapportert om mulige observasjoner i Norge, Tyskland og Litauen. "Det danske forsvaret kan bekrefte at det ble observert droner ved flere av det danske forsvarets lokasjoner i går kveld. Flere kapasiteter ble utplassert", sier en talsperson i en e-post til Reuters. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig gjøre det via følgende lenke. Go!

Karup flybase // Shutterstock

