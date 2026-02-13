Danmark sender fire F-35-fly til NATOs arktiske oppdrag

HQ

Danmark vil bidra med fire F-35 jagerfly til NATOs nye Arctic Sentry nye NATO-oppdrag, sa forsvarsminister Troels Lund Poulsen fredag. Hensikten med utplasseringen er å styrke alliansens tilstedeværelse i Arktis og Nord-Atlanteren, samtidig som NATO søker å lette interne spenninger som følge av USAs fornyede interesse for å overta Grønland.

Nato kunngjorde lanseringen av Arctic Sentry denne uken som en del av en bredere innsats for å styrke sikkerheten i nordområdene. Poulsen sa at Danmarks F-35-bidrag ville understreke landets rolle som en aktiv alliert i Arktis og styrke den overordnede regionale stillingen. Han la til at han forventet at USA også ville delta i oppdraget.

Kommentarene kom i forkant av sikkerhetskonferansen i München, der forsvars- og sikkerhetsledere samles for å diskutere transatlantisk samarbeid og nye geopolitiske spenninger... "Vårt F-35-bidrag styrker den samlede tilstedeværelsen i regionen og understreker Danmarks rolle som en aktiv alliert i Arktis og Nord-Atlanteren", sier Poulsen i en uttalelse.