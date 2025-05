Danmark ser på P-8A Poseidon for å styrke sikkerheten i Arktis

HQ

Siste nytt om Danmark . Vi vet nå at det nordiske landet vurderer å anskaffe det USA-bygde maritime patruljeflyet P-8A Poseidon for å styrke sin rolle i den arktiske sikkerheten i en tid med eskalerende trusler, inkludert russisk flåteaktivitet.

Den potensielle anskaffelsen, som er en del av et bredere samarbeid med Norge, vil modernisere Danmarks aldrende flåte og forbedre landets evne til å overvåke det kritiske GIUK-gapet. Selv om kjøpet fortsatt er under vurdering, gjør Poseidons avanserte overvåkingskapasiteter det til en lovende ressurs for NATOs forsvarsstrategi i regionen.