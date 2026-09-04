Danmark skal sende migranter tilbake til et senter utenfor EU i 2027

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I takt med at europeiske land blir stadig mer kritiske til innvandring, forventer Danmark å være klar innen utgangen av 2027 til å sende migranter uten lovlig opphold til et returknutepunkt utenfor EU.

Det er ett av fem land som forbereder seg på å ferdigstille planene for slike returanlegg. De andre landene er Tyskland, Østerrike, Nederland og Hellas. De skal møte den danske innvandrings- og integreringsministeren Morten Bodskov i København for å inngå en avtale med et land utenfor EU om plasseringen av retur-senteret.

«Vi har kommet langt i arbeidet med å etablere et retur-senter utenfor EU, og vi er nå nærmere enn noensinne,» sa Bodskov (via Reuters). «Det betyr at vi fra dansk side forventer å være klare til å sende de første utlendingene til et partnerland innen utgangen av neste år.»

Europaparlamentet vedtok i juni en omlegging av migrasjonspolitikken, som skal fremskynde utvisninger og gi medlemslandene mulighet til å opprette utvisningssentre i utlandet. Kritikere hevder at dette vil svekke sikkerheten for asylsøkere.