Danmark skjerper kontrollen av russiske tankskip i skyggeflåten

HQ

Danmark intensiverer arbeidet med maritim sikkerhet ved å intensivere inspeksjonene av russiske oljetankere som navigerer i de trange sundene, særlig eldre skip som utgjør en del av Russlands såkalte skyggeflåte.

Søfartsstyrelsen har kunngjort at de nå vil gjennomføre havnestatskontroller av skip som ligger for anker utenfor Skagen, dersom de ikke er i uskyldig gjennomfart, noe som er en betydelig endring fra tidligere, da man kun inspiserte skip som la til kai i havn.

Dette tiltaket er et svar på bekymringer knyttet til sikkerhet, miljørisiko og det uklare eierskapet til nesten 700 russiske tankskip som er underlagt sanksjoner, samtidig som det støtter opp om arbeidet med å fremme en trygg og ren internasjonal skipsfart av høy kvalitet.

Andre europeiske land, deriblant Finland og Storbritannia, har allerede skjerpet tilsynet med disse skipene, og Danmark presser på for en koordinert tilnærming for å sikre at internasjonale regler overholdes.