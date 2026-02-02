Danmark slår Tyskland i håndball-EM

HQ

Danmark, som er en av medarrangørene av EM i herrehåndball, tar tittelen etter å ha slått Tyskland 34-27 i finalen. Det er den tredje tittelen for det danske laget i EHFs turnering, den første siden 2012, og de legger tittelen til sin nåværende verdensmestertittel, og finalen var en gjentakelse fra OL-finalen i Paris 2024, der Danmark vant 39-26.

Den danske stjernen Mathias Gidsel ble kåret til turneringens MVP og scoret syv ganger i finalen, og 68 ganger totalt i turneringen, noe som satte ny rekord for flest mål i håndball-EM, og overgikk den tidligere rekorden på 65 av Norges Sander Sagosen i 2020. Bemerkelsesverdig nok legger Rasmus Lauge til nok et EM, som den eneste gjenværende spilleren fra 2012-troppen som fortsatt er med i 2026.

Den forventede seieren fortsetter Danmarks dominans i verdensmesterskapet, der de vant tre strake titler i 2021, 2023 og 2025, samt olympiske medaljer; EM var den manglende brikken i puslespillet. De andre medarrangørene, Sverige og Norge, endte på sjette- og niendeplass sammenlagt, mens Kroatia tok bronsemedaljen.