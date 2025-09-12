Danmark tar opp kampen mot Russland med tidenes største våpenkjøp

HQ

For bare noen få dager siden var den russiske dronekrenkelsen av Polen på alles læber. Nå er Danmark i ferd med å anskaffe europeiskproduserte luftvernsystemer i en rekordstor militær avtale, og Danmark oppgir den nylige luftromskrenkelsen av Polen og den bredere konflikten i Ukraina som drivkrefter bak den enestående investeringen. "Det er ingen tvil om at sikkerhetssituasjonen er utfordret," sa forsvarsminister Troels Lund Poulsen til journalister på fredag. "Vi har sett hvordan Russland har krenket polsk luftrom med flere droner... Det er en påminnelse til oss alle om hvor viktig det er å styrke vår kampkraft." Hvis du vil vite mer om saken, kan du selvfølgelig lese mer via følgende lenke. Go!