Danmark tester amerikanske seildroner for å overvåke kabler i Østersjøen

HQ

Siste nytt om Danmark . Det nordiske landet har begynt å teste ubemannede seildroner i Østersjøen for å overvåke maritim aktivitet og beskytte kritisk undervannsinfrastruktur, et tiltak som er drevet frem av økende bekymring for russisk innblanding.

"Formålet med Saildrone er å gi oss øyne og ører der vi tidligere ikke hadde øyne og ører", sier Richard Jenkins, administrerende direktør i Saildrone. "Det vi ser nå, er at kommersielle skipsflåter brukes i militære applikasjoner", la han til.

De California-produserte fartøyene er de første i europeisk forsvarsvirksomhet for selskapet som står bak dem. Mens militære tjenestemenn ser på dette som et stort fremskritt innen overvåking, har danske teknologieksperter uttrykt bekymring over avhengigheten av et amerikansk firma.