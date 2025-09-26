Verdensnyheter
Danmark utelukker å utløse NATO-konsultasjoner etter droneangrep
Danmarks utenriksminister sier at de siste hendelsene ikke gir grunnlag for å påberope seg artikkel 4.
HQ
Vi har nettopp fått nyheten om at Danmark ikke vil søke NATO-konsultasjoner etter droneaktiviteten som forstyrret sivile og militære områder tidligere denne uken, ifølge utenriksministeren, som bemerket at alliansen bare har benyttet seg av artikkel 4 ved sjeldne anledninger, og at den nåværende situasjonen ikke berettiger et slikt trekk. "Artikkel 4 har blitt aktivert ni ganger i hele NATOs historie, og to ganger nylig i forbindelse med Polen og Estland, så vi har ingen grunn til å gjøre det," sa utenriksminister Lars Lokke Rasmussen til journalister. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig gjøre det via følgende lenke. Go!