Danmark utplasserer et permanent regiment på den baltiske øya

Siste nytt om Danmark . Vi vet nå at det nordiske landet styrker sin militære stilling med opprettelsen av et nytt regiment på øya Bornholm, et trekk som er drevet av økende regionale spenninger og historisk følsomhet.

Regimentet, som skal huse opptil 900 soldater, erstatter en mobil rekognoseringsenhet og etablerer en konstant tilstedeværelse på den baltiske utposten. Beslutningen, som kommer samtidig som Estland styrker sitt eget grenseforsvar, signaliserer et tydelig skifte i den nordiske militærstrategien.

Bornholms tidligere okkupasjon av sovjetiske tropper henger fortsatt igjen i det nasjonale minnet, og nå gir den gjenklang på bakgrunn av et styrket dansk forsvarsbudsjett og en selvhevdende regional holdning. Du kan lese mer om denne nye militære beslutningen her.