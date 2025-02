Danmarks nye opprustningsplan: 7 milliarder dollar i forsvarsløft for å møte russiske trusler

HQ

Danmark forbereder seg på en større militær opprustning, et avgjørende svar på det truende spøkelset av russisk aggresjon, ifølge flere kilder (via DR).

Statsminister Mette Frederiksen har understreket det kritiske behovet for en forsterket forsvarsstrategi, og understreker at landet må styrke sin militære styrke, ikke bare for å sikre sin suverenitet, men også for å stanse den eskalerende spenningen i Europa.

Den ambisiøse planen, som forventes å koste rundt 50 milliarder danske kroner (ca. 7 milliarder dollar) i løpet av de neste to årene (2025-2026), vil innebære en betydelig økning i Danmarks forsvarsbudsjett. Opprinnelig hadde regjeringen vurdert en større investering, men logistiske og strategiske utfordringer førte til en mer tilbakeholden tilnærming.

Kjernen i opprustningen er det presserende behovet for luftvernsystemer - et område Danmark lenge har vært mangelfullt på, men som kan bli avgjørende hvis det skulle oppstå en konflikt. Frederiksen har gjort det klart at trusselen fra Russland i dag overgår bekymringene fra den kalde krigens tid, noe som understreker alvoret i dagens geopolitiske klima.

I en kraftfull erklæring om besluttsomhet er Danmark beredt til å bevilge rundt 3 % av BNP til forsvaret, en gest som gjenspeiler alvoret i situasjonen. Nå som Danmark tar nye skritt for å styrke sitt forsvar, vil alle øyne være rettet mot europeiske land for å se hvordan de reagerer, og om de tar lignende skritt for å styrke sine egne militære kapasiteter.