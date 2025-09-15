Danmark velger europeiske SAMP/T fremfor amerikanske Patriot til luftvern

HQ

For bare noen få dager siden kunne vi fortelle at Danmark tar opp kampen mot Russland med sitt største våpenkjøp noensinne. Nå vet vi flere detaljer om dette kjøpet, og en av de mest oppsiktsvekkende er at Danmark har bestemt seg for å anskaffe det fransk-italienske luftvernsystemet SAMP/T, og dermed har valgt bort det amerikanske Patriot til fordel for det eneste europeiskproduserte langtrekkende alternativet. Ved å velge SAMP/T blir Danmark den første EU-nasjonen utenom Frankrike og Italia som tar systemet i bruk, og det er samtidig et signal om en sterkere europeisk forsvarsautonomi. Hvis du vil vite mer om dette, kan du selvfølgelig lese mer på følgende lenke. Go!