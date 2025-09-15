Gamereactor

Danmark velger europeiske SAMP/T fremfor amerikanske Patriot til luftvern

Landet velger et fransk-italiensk system i sin største investering i bakkebasert forsvar.

HQ

For bare noen få dager siden kunne vi fortelle at Danmark tar opp kampen mot Russland med sitt største våpenkjøp noensinne. Nå vet vi flere detaljer om dette kjøpet, og en av de mest oppsiktsvekkende er at Danmark har bestemt seg for å anskaffe det fransk-italienske luftvernsystemet SAMP/T, og dermed har valgt bort det amerikanske Patriot til fordel for det eneste europeiskproduserte langtrekkende alternativet. Ved å velge SAMP/T blir Danmark den første EU-nasjonen utenom Frankrike og Italia som tar systemet i bruk, og det er samtidig et signal om en sterkere europeisk forsvarsautonomi. Hvis du vil vite mer om dette, kan du selvfølgelig lese mer på følgende lenke. Go!

Le Bourget, Frankrike - 20. juni 2025 - Vertikal missilutskyter til det fransk-italienske mellomdistanse-luftvernsystemet Eurosam Mamba SAMP-T, vist på den internasjonale flyutstillingen i Paris (SIAE 2025). // Shutterstock

