Danmark vil fjerne bokskatten for å øke lesingen

Siste nytt om Danmark . Det nordiske landet vil fjerne avgiften på bøker for å få flere til å lese. Kulturministeren fremhevet at den nåværende avgiften er blant de høyeste i verden, noe som bidrar til en opplevd nedgang i lesingen.

Forslaget, som er inkludert i det kommende budsjettet, har som mål å senke kostnadene for forbrukerne og fremme litterært engasjement, særlig blant unge lesere. Myndighetene utvider også satsingen på bibliotek og skoler for å introdusere barn for kvalitetslitteratur.

Endringen følger eksempler fra våre nordiske naboland, der redusert eller ingen bokskatt har ført til økt tilgang til bøker. Myndighetene vil overvåke effekten for å sikre at fordelene kommer leserne til gode, og ikke bare forlagene. Engel-Schmidt (via The Guardian) :



"Dette er noe jeg som kulturminister har arbeidet for, fordi jeg mener at vi må sette alt på spill hvis vi skal få slutt på lesekrisen som dessverre har spredt seg de siste årene," sa Engel-Schmidt til nyhetsbyrået Ritzau.



Engel-Schmidt sa senere "Jeg er utrolig stolt. Det er ikke hver dag det lykkes å overbevise kolleger om at man bør bruke så store penger på å investere i danskenes forbruk og kultur."



"Det handler også om å få litteraturen ut", sa han. "Derfor har vi allerede bevilget penger til et styrket samarbeid mellom landets folkebiblioteker og skoler, slik at flere barn kan bli introdusert for god litteratur."



"Jeg vil selvfølgelig følge med på hvordan prisene utvikler seg. Hvis det viser seg at det å fjerne momsen bare fører til at forlagenes fortjeneste øker og prisene ikke synker, må vi vurdere om det var riktig å gjøre det, la han til.

