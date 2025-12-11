Danmark vil kompensere grønlandske kvinner for påtvunget prevensjon: Rundt 40 000 euro til hver kvinne

HQ

Danmark har inngått en parlamentarisk avtale om å kompensere grønlandske kvinner som har blitt utsatt for ufrivillig prevensjon i flere tiår. Kampanjen, som ble avdekket i 2022, avslørte at tusenvis av kvinner og jenter (noen så unge som 13 år) ble satt inn spiraler uten deres viten eller samtykke mellom 1966 og 1991.

I henhold til den nye avtalen, ifølge Reuters, vil hver kvalifisert kvinne motta 300 000 danske kroner (rundt 40 000 euro) gjennom et forsoningsfond. Søkere må bevise at de har bodd på Grønland eller gått på internatskole i Danmark i den aktuelle perioden.

Statsminister Mette Frederiksen sa at Danmark må "ta ansvar" etter å ha ignorert disse overgrepene altfor lenge. Hun ba personlig ofrene om unnskyldning tidligere i år, som en del av en større innsats for å reparere forholdet til Grønland. Søknadene åpner i april 2026, og opptil 4500 kvinner kan være kvalifisert. De første erstatningsutbetalingene forventes høsten 2026.