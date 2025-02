Danmark vinner sitt fjerde verdensmesterskap på rad i herrehåndball

HQ

Å vinne fire verdensmesterskap på rad høres ut som noe utrolig, nesten ufattelig. Men når det gjelder IHFs verdensmesterskap for menn, virket det uunngåelig, det mest logiske utfallet: Danmark regjerer i herrehåndball med en overlegenhet som ingen andre nasjoner kan matche.

I søndagens finale i Bærum, Norge, endte finalen mellom de to andre vertsnasjonene, Kroatia og Danmark, 32-26 i favør av det danske laget. Det skandinaviske laget lå aldri bak Balkan, som var bedre i alle ledd (76 % treffsikkerhet mot 57 %). Mathias Gidsel ble kampens MVP og toppscorer med 10 mål for Danmark, og avviste alle kroatiske forsøk på å avgjøre kampen.

Det virket som at jo mer Kroatia prøvde, jo bedre ble Danmark. Et direkte rødt kort til Marko Mamic gjorde at kampen endelig begynte å helle for Danmark i andre omgang, og de fikk til og med en 10-målsledelse de siste 20 minuttene.

Danmark vant sitt første håndball-VM i 2019, og har vunnet tre til hvert annet år, og har forlenget en 36 kamper lang rekke uten tap. De vant også gullmedaljen i Paris 2024 (sølv i Tokyo, gull i Rio). Kroatia har ikke vunnet tittelen siden 2003.

Med Danmarks forbløffende seier avsluttes håndball-VM 2025, som også så Frankrike vinne bronsemedaljen mot Portugal i en - ærlig talt - mye mer spennende kamp, 35-34, med et mål i siste sekund fra keeper Charles Bolzinger. Neste utgave finner sted i januar 2027 i Tyskland.