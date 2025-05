Danmark vurderer å oppheve 40 års forbud mot kjernekraft

HQ

Siste nytt om Danmark . Vi vet nå at det nordiske landet vurderer å oppheve det fire tiår lange forbudet mot kjernekraft, og vurderer å ta i bruk små, modulære reaktorer som en del av sin strategi for å øke energisikkerheten, sa energiminister Lars Aagaard i dag.

Lars Aagaard bekreftet at regjeringen vil vurdere levedyktigheten til disse teknologiene, og at en rapport skal foreligge neste år. Han understreket imidlertid at det kun er de potensielle fordelene som vil bli analysert, og at det ikke foreligger noen planer for tradisjonell kjernekraft.