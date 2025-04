Danmarks F-35-fly avskjærer russiske fly i sitt første operative oppdrag

HQ

Siste nytt om Danmark . For første gang har det danske luftforsvaret sendt sine nye F-35A Lightning II-jagerfly ut på et operativt oppdrag, der de avskjærer et russisk IL-20-fly over Østersjøen.

Den raske beredskapen markerte en viktig milepæl i landets forsvarsstrategi. F-35-flyene opererte fra Skrydstrup flystasjon og fulgte det russiske flyet tett, som holdt seg i internasjonalt luftrom under hele møtet.

Dette markerer den offisielle begynnelsen på Danmarks overgang fra den aldrende F-16-flåten til de mer avanserte F-35-flyene, som bidrar til NATOs luftpolitiinnsats i regionen. Foreløpig gjenstår det å se hvordan dette nye flyet vil omforme forsvaret i Baltikum.