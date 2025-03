Danmarks forsvarssjef beklager F-35-beslutningen og viser til sikkerhetsrisikoer

HQ

Siste nytt om Danmark . Rasmus Jarlov, leder for forsvarskomiteen i Danmark, har beklaget landets beslutning om å kjøpe F-35 kampfly, noe han nå anser som en sikkerhetsrisiko.

Jarlov, som spilte en nøkkelrolle i beslutningen om å anskaffe 27 F-35-fly i 2016, uttrykker nå bekymring for at USA potensielt kan bruke flyene som et pressmiddel i geopolitiske konflikter, særlig i forbindelse med Grønland.

Han advarte om at USA kan stanse leveransen av reservedeler eller aktivere en kill-switch for å sette flyene helt ut av drift hvis Danmark motsetter seg USAs krav, og trakk paralleller til situasjonen med Ukrainas stansede militærstøtte.

Jarlov argumenterer for at en investering i amerikanske våpen kan sette Danmarks sikkerhet i fare, og tar til orde for alternativer fra andre land. Det gjenstår å se om Danmark vil revurdere sin forsvarsstrategi i lys av disse spenningene.