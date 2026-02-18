Danmarks kong Frederik besøker Grønland for å bekrefte samholdet i Trumps interesse for Arktis

HQ

Danmarks Konge Frederik ankom Nuuk onsdag for sitt andre besøk til Grønland på ett år, og signaliserte sterke bånd mellom Danmark og det arktiske territoriet midt i USAs president Donald Trumps gjentatte uttalelser om å overta øya.

Kongen hilste på grønlandske ledere, inkludert statsminister Jens-Frederik Nielsen og parlamentarisk leder Kim Kielsen, før han besøkte en skole, Royal Greenlands hovedkvarter og Danmarks Joint Arctic Command-base i Nuuk.

Han vil fortsette å besøke øya de neste dagene. Det vil si torsdag og fredag. En øy der han for øvrig har oppholdt seg i lengre perioder tidligere, blant annet på en fire måneder lang ekspedisjon på innlandsisen, for å nevne noen av de tidligere besøkene...