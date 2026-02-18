Verdensnyheter
Danmarks kong Frederik besøker Grønland for å bekrefte samholdet i Trumps interesse for Arktis
Dette er hans andre besøk på Grønland i løpet av ett år.
Danmarks Konge Frederik ankom Nuuk onsdag for sitt andre besøk til Grønland på ett år, og signaliserte sterke bånd mellom Danmark og det arktiske territoriet midt i USAs president Donald Trumps gjentatte uttalelser om å overta øya.
Kongen hilste på grønlandske ledere, inkludert statsminister Jens-Frederik Nielsen og parlamentarisk leder Kim Kielsen, før han besøkte en skole, Royal Greenlands hovedkvarter og Danmarks Joint Arctic Command-base i Nuuk.
Han vil fortsette å besøke øya de neste dagene. Det vil si torsdag og fredag. En øy der han for øvrig har oppholdt seg i lengre perioder tidligere, blant annet på en fire måneder lang ekspedisjon på innlandsisen, for å nevne noen av de tidligere besøkene...