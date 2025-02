Danmarks nye plan: La oss kjøpe California av Donald Trump

HQ

Som en ny vri på president Donald Trumps berømte interesse for å kjøpe Grønland, har en underskriftskampanje på nettet i Danmark fått nesten 200 000 underskrifter.

Underskriftskampanjen foreslår at Danmark samler inn 1 billion dollar for å kjøpe California, med løfter om å bringe "hygge til Hollywood, sykkelfelt til Beverly Hills og økologisk smørrebrød til hvert gatehjørne". Underskriftskampanjen argumenterer for at Trump, med tanke på de langvarige spenningene han har hatt med Californias ledelse, kan være villig til å gi fra seg delstaten for den rette prisen.

Å omdøpe Disneyland til "Hans Christian Andersenland" og gjøre Los Angeles til "Løs Ångeles" er bare noen av ideene som skal gjøre California til det nye "Nye Danmark". Kampanjen spiller til og med på Californias berømte avokadotoast-kultur som en av fordelene ved avtalen. Foreløpig gjenstår det å se om denne underskriftskampanjen vil få noen seriøs oppmerksomhet fra USA eller Donald Trump selv.