Danmarks og Grønlands ledere besøker Berlin og Paris midt i den arktiske spenningen

Frederiksen og Nielsen søker europeisk støtte etter Trumps Grønlands-bemerkninger.

HQ

Statsministrene i Danmark og på Grønland har annonsert at de planlegger å besøke Berlin og Paris denne uken for å styrke europeisk støtte etter USAs president Donald Trumps kontroversielle uttalelser om Grønland. Danmarks statsminister Mette Frederiksen og Grønlands statsminister Jens-Frederik Nielsen skal etter planen møte Tysklands forbundskansler Friedrich Merz på tirsdag og Frankrikes president Emmanuel Macron på onsdag.

Frederiksen og Nielsen vil bruke møtene til å diskutere "den aktuelle utenrikspolitiske situasjonen og behovet for et styrket Europa", ifølge den danske statsministerens kontor. Besøket sammenfaller også med deres deltakelse på Welt Economic Summit i Tyskland på tirsdag, der bredere sikkerhets- og økonomiske spørsmål vil bli tatt opp.

De europeiske lederne følger nøye med på utviklingen i Arktis, og erkjenner regionens økende geopolitiske betydning som følge av klimaendringene, strategiske skipsruter og leting etter naturressurser. Danmark og Grønland håper at deres diplomatiske kontakt vil bekrefte Europas engasjement for regional stabilitet...

Frederiksen og Nielsen // Shutterstock

