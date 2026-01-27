Danmarks og Grønlands ledere besøker Berlin og Paris midt i den arktiske spenningen

HQ

Statsministrene i Danmark og på Grønland har annonsert at de planlegger å besøke Berlin og Paris denne uken for å styrke europeisk støtte etter USAs president Donald Trumps kontroversielle uttalelser om Grønland. Danmarks statsminister Mette Frederiksen og Grønlands statsminister Jens-Frederik Nielsen skal etter planen møte Tysklands forbundskansler Friedrich Merz på tirsdag og Frankrikes president Emmanuel Macron på onsdag.

Frederiksen og Nielsen vil bruke møtene til å diskutere "den aktuelle utenrikspolitiske situasjonen og behovet for et styrket Europa", ifølge den danske statsministerens kontor. Besøket sammenfaller også med deres deltakelse på Welt Economic Summit i Tyskland på tirsdag, der bredere sikkerhets- og økonomiske spørsmål vil bli tatt opp.

De europeiske lederne følger nøye med på utviklingen i Arktis, og erkjenner regionens økende geopolitiske betydning som følge av klimaendringene, strategiske skipsruter og leting etter naturressurser. Danmark og Grønland håper at deres diplomatiske kontakt vil bekrefte Europas engasjement for regional stabilitet...