Danmarks statsminister roser Ukrainas motstandskraft på NATO-møte

Siste nytt om Russland og Ukraina . Under et toppmøte i Vilnius med nordiske og østeuropeiske ledere uttalte Danmarks statsminister Mette Frederiksen at Ukrainas nylige militæroperasjoner tyder på at landet lykkes med å forsvare seg.

Med henvisning til et koordinert angrep på russiske flybaser, med kodenavnet Operation Spider's Web, understreket hun Ukrainas rett til å svare når landet blir angrepet. Frederiksen oppfordret også de europeiske landene til å fortsette å forsterke forsvaret langs østflanken.