Verdensnyheter

Venstresiden i Danmark nærmer seg flertall før valget i mars, viser meningsmålinger

Statsminister Mette Frederiksen går frem, og den tverrpolitiske koalisjonen ser ut til å miste kontrollen.

Ferske meningsmålinger i forkant av det danske folketingsvalget 24. mars tyder på at venstresiden med Frederiksen i spissen nærmer seg flertall, noe som kan sette en stopper for nesten fire år med tverrpolitisk regjering.

Ifølge meningsmålinger fra Epinion og Megafon ligger venstreblokken an til å vinne 87-88 seter i det 179 seter store parlamentet, nær de 90 som trengs for flertall. Høyreblokken, ledet av Venstre-leder og forsvarsminister Troels Lund Poulsen, ligger an til å få mellom 73 og 77 mandater.

Den nåværende koalisjonen mellom Socialdemokraterne, Venstre og De Moderate (ledet av utenriksminister Lars Løkke Rasmussen) ligger an til å miste flertallet, og oppslutningen vil falle kraftig sammenlignet med 2022.

Frederiksens Socialdemokraterne har hentet seg inn etter en nedtur i desember, og måler over 20 %, men ligger fortsatt under resultatet på 28 % i 2022...

Mette Frederiksen // Shutterstock

