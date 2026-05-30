Danny Boyle bekrefter at neste 28 Years Later film begynner innspillingen neste år

Arbeidet med neste del i 28 Days Later-serien fortsetter. Danny Boyle selv har nå bekreftet dette i et intervju med Joblo, der han nevnte at innspillingen av neste del i trilogien vil begynne neste år. Så lenge alt går etter planen, selvfølgelig.

Boyle sa:

"Vi hadde dårlig tid. Fordi den utspiller seg i et område av Storbritannia [der] du bare kan filme på visse tider av året. Vi gikk tom for tid i år - vi gikk bokstavelig talt tom for tid... Så vi krysser fingrene for at det forhåpentligvis blir neste år. Men entusiasmen er der, og Alex (Garland) har skrevet et fantastisk manus til den."

Hvorvidt Cillian Murphy kommer til å være med i den nye filmen, er ennå ikke avslørt. Men skuespilleren selv uttrykte håp om det hele i et intervju med The Times, der han sa: "Jeg håper det, i hvert fall."

