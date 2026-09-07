Danny Boyle om bruken av AI i sin kommende film: «Det er et svært nyttig verktøy

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Etter hvert som kunstig intelligens blir en stadig større del av hverdagen, bør vi fortsette å forholde oss til at teknologien brukes i kreative prosjekter, selv om det kanskje ikke faller i god jord hos alle. I denne sammenheng har regissør Danny Boyle allerede vært i forkant ved å avsløre at hans kommende prosjekt, « Ink, bruker rundt 30 sekunder med generativ AI, i et forsøk på å animere noen vanskelige elementer og for å omgå sikkerhetsregler og retningslinjer for dyr på et filmsett.

I et intervju med Vanity Fair bekreftet Boyle dette og forklarte: «Det er rundt 30 sekunder av det i filmen vår. Vi animerer et par gamle fotografier, som dere sikkert har sett på nettet. Slik det fungerer, kan man gi gamle fotografier nytt liv. Og det er på den måten vi bruker det. Å, og det er noen mus – det er veldig bra for dyr. For jeg havnet i trøbbel med PETA. Vi hadde noen sjimpanser i begynnelsen av 28 Days Later, og de skrev til meg og sa: ‘Du må aldri gjøre det igjen.’ Og det har jeg ikke gjort. Og siden den gang har jeg prøvd å bruke CG-dyr. Men AI er veldig, veldig bra til å skape dyr, og i denne filmen har vi noen mus som løper rundt i Sun-redaksjonen.»

Boyle kom til og med inn på sine tanker om bruk av AI i filmproduksjon, og uttrykte følgende: «Min mening om det er at det er et veldig nyttig verktøy på mange måter, forutsatt at man bruker det med respekt, og forutsatt at man betaler skuespillerne hvis man skal erstatte dem med en slags AI-inkarnasjoner eller noe lignende. Akkurat som med ethvert animasjonsprosjekt eller som en del av VFX-verktøykassen.»

Som forventet er det mange som ikke er særlig fornøyde med denne avsløringen, og en rekke fans kommenterer med «DENNE FILMEN ER ELENDIG. LAG EKTE TING» og «Denne hopper vi over!» Mange påpeker til og med at 3D-animatører er like flinke til å lage CGI-dyr og effekter, og at bruk av generativ AI rett og slett er en måte å omgå deres ferdigheter på.

Hvor står du i AI-debatten, og vil denne avsløringen endre planene dine når det gjelder å se « Ink senere i år?