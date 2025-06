Danny Boyle snakker om hvordan de smittede har utviklet seg i 28 Years Later

HQ

Det er litt over 22 år siden Danny Boyle regisserte Cillian Murphy i 28 Days Later. I 2025 får vi den tredje filmen i serien, med tittelen 28 Years Later, der både Boyle og Murphy vender tilbake, sistnevnte dog kun som produsent. Nå har regissøren delt litt om hvordan han ønsker å gjøre filmens infiserte karakterer annerledes enn de har vært tidligere.

"Det har skjedd en utvikling fordi vi ikke bare ville stå stille med dem. Det har vært en slags mutasjoner som har utviklet seg, om du vil," sa Boyle i et intervju med IGN.

Boyle har også valgt å filme i et svært bredt perspektiv; 2.76:1 widescreen, og Boyle forklarer valget av bildeformat på følgende måte: "Du håper at det gir en følelse av uro... at de kan være hvor som helst, for vi vet at de beveger seg veldig fort. Bortsett fra disse nye, 'slow-lows', som selvfølgelig beveger seg veldig sakte, men de er fortsatt farlige."

I rollelisten finner vi blant andre Ralph Fiennes, Aaron Taylor-Johnson og Jodie Comer, og filmens manus er skrevet av Alex Garland.