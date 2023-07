Danny DeVito vil gjerne være Batmans Penguin igjen

HQ

Etter hvert som disse superheltuniversene blir stadig mer komplekse og multiversale finnes det et uendelig antall måter å bringe tidligere versjoner av figurer tilbake på. Vi har allerede sett eksempler på dette i både Marvel og DC, og døren er helt klart åpen for mer i sistnevnte.

I en samtale med SFX Magazine (takk, GamesRadar) ble Danny DeVito nylig spurt om han kunne tenke seg å komme tilbake som Penguin i Batman-universet, noe han er svært positiv til:

"Jeg kunne definitivt tenke meg å gjøre det, ja. Batman Returns var en flott rolle, det var en operarolle. Det var bare å sette alle kluter til. Det var så mange motiverende ting, så mange ting som kvernet inni ham. Det å være den merkelige mannen - den merkelige fuglen - fikk karakteren ut av meg. Det var en følelsesladet opplevelse for meg, for jeg følte at det var mitt livs mulighet å spille Oswald Cobblepot med Tims visjon og design. Tim er et geni for meg."

Med tanke på Michael Keatons Batman fra Batman Returns er med i The Flash har jo DC allerede vist at de er villige til å gi oss gjensyn med karakterer fra den filmen, så James Gunn og Peter Safran merker seg nok denne uttalelsen fra DeVito.

Ville du likt et slikt gjensyn? Hvilke andre klassikere skulle du gjerne sett gjenopplivet i nye filmer?