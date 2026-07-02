Danny fra «Lethal Weapon» Glover har fått diagnosen Alzheimers

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Skuespilleren Danny Glover, kanskje best kjent for sin rolle i «Lethal Weapon»-filmserien, har avslørt at han nylig ble diagnostisert med Alzheimers sykdom.

I et intervju med Today fortalte Glover at han fikk vite at han hadde utviklet den nevrodegenerative sykdommen for noen år siden, og at bevegelsene, talen og hukommelsen hans siden den gang har blitt svekket. Dette stopper imidlertid ikke Glover foreløpig, da skuespilleren avslører at han «på en måte kan leve med det».

Glover har imidlertid bemerket at «etter hvert som sykdommen utvikler seg, vil ting bli annerledes og forandre seg», sannsynligvis med henvisning til fremtidige skuespillerroller og også offentlige opptredener på messer og lignende. Likevel har Glover bekreftet at uansett hva som skjer i nær fremtid, har han støtte fra familien og sine nærmeste, ettersom «de stiller opp for meg».

Når det gjelder hvordan Alzheimers påvirker en person, er det en uhelbredelig og progressiv sykdom som gradvis angriper og frarøver folk hukommelsen. Det er en form for demens, og den kan gi tidlige tegn opptil 15 år før en offisiell diagnose stilles.