Danny Trejo, Bill Nye, Neil deGrasse Tyson og flere vil dukke opp i Futuramas 12. sesong

Den 12. sesongen av Futurama starter offisielt i dag, når den første av de 10 episodene kommer på Disney+ (eller Hulu, avhengig av hvor du er i verden). Med den animerte serien som gjør comeback, har en rekke av gjestestjernene som er planlagt å dukke opp i sesongen blitt bekreftet under et panel på San Diego Comic-Con i helgen.

Ifølge Variety kan vi i løpet av sesong 12 se frem til at Danny Trejo, Tom Kenny, Ana Ortiz, Cara Delevigne, Tim Gunn, Bill Nye the Science Guy, Fallouts Kyle MacLachlan, LeVar Burton og Neil deGrasse Tyson alle kommer til å gjøre gjesteopptredener på et eller annet tidspunkt.

Trejo skal spille Benders fetter Doblando, Kenny skal spille et spillende romvesen, Delevigne, deGrasse Tyson og MacLachlan skal spille seg selv, mens Burton skal spille en ulisensiert hologramversjon av LeVar Burton.

Sørg for å se Futurama: Sesong 12 fra i dag og de neste ni ukene for å se disse cameos i aksjon.