Danser Bee Gees når hans to år lange fotballutestengelse tar slutt: Årets beste spiller

Alejandro Darío Gómez, bedre kjent som Papu Gómez, argentinsk spiss som tidligere har spilt for Monza, Sevilla, Atalanta og den ukrainske klubben Metalist Kharkiv, er nær ved å avslutte sin to år lange utestengelse fra fotballen. Spilleren ble funnet skyldig i doping, og testet positivt i oktober 2022 mens han spilte i Sevilla, i en sesong der han til slutt vant Europa League.

Han hadde tatt Terbutaline, et medikament som vanligvis brukes mot astma eller bronkospasmer. Dette skjedde bare to måneder før VM i 2022, der Gómez spilte to kamper i troppen som senere vant tittelen. Som et resultat ble han utestengt i to år av den spanske antidopingkommisjonen, og utestengelsen utløper i oktober 2025. Da vil 37-åringen få lov til å gå til Serie B-laget Padova i Veneto, en klubb som sist spilte i førstedivisjon i 1996.

Gómez vil først få lov til å trene med resten av laget etter 19. august. Kunngjøringen om signeringen av Gómez, som en fri agent, ble gjort tidligere i forrige måned, og signerer for to år. Og nå har Padova filmet en presentasjonsvideo av Gómez som går rundt i Padova med den betydningsfulle sangen "Stayin' Alive" av Bee Gees.