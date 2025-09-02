Dances with Wolves-, Green Mile- og Red Dead Redemption 2 -skuespilleren Graham Greene er død

HQ

Skuespilleren Graham Greene har dessverre gått bort i en alder av 73 år. Greene startet sin karriere på 1970-tallet, og ble Oscar-nominert for sin rolle i Danser med ulver, der han spilte Kicking Bird.

Greenes rolle i Kevin Costners westernfilm fra 1990 åpnet virkelig dørene for hans Hollywood-karriere, og han fortsatte med å spille i Maverick sammen med Mel Gibson og Jodie Foster, i tillegg til Die Hard with a Vengeance, Den grønne milen, Molly's Game og flere andre. Han har også vært med i nyere TV-serier, blant annet Tulsa King og 1883. Dataspillfans vil også kjenne Greene for hans tid som Rains Fall i Rockstars Red Dead Redemption 2.

Greene døde på et sykehus i Toronto den 1. september etter å ha kjempet mot en langvarig sykdom. "Han var en stor mann med moral, etikk og karakter og vil bli evig savnet," sa Greenes agent til Deadline. "Du er endelig fri."

RIP, Graham Greene.