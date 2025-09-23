Dansk politi peker på "kompetent (drone)operatør" bak nedstengningen av Københavns lufthavn

HQ

I går kveld fikk vi nyheten om at Københavns lufthavn ble stengt etter at "store droner fløy i området"(her). Nå mener dansk politi at dronene som tvang Københavns lufthavn til å stanse driften, ble fløyet av en operatør med avanserte ferdigheter. Etterforskerne sa at enhetene manøvrerte i komplekse mønstre, slo lys av og på og nærmet seg fra flere retninger før de forsvant etter flere timer. Selv om myndighetene understreket at ingen mistenkte er identifisert, understreket de at hendelsen vitner om både intensjon og tilgang til de nødvendige verktøyene. "Vi har konkludert med at dette var det vi vil kalle en dyktig operatør," sa den danske politisjefen Jens Jespersen til journalister på tirsdag, med henvisning til dronene som ble observert i København. "Det er en aktør som har evnen, viljen og verktøyene til å vise seg frem på denne måten," sa Jespersen, og la til at det var for tidlig å si om hendelsene i Danmark og Norge var knyttet sammen. Hva tenker du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig gjøre det via følgende lenke. Go!