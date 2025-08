Dansk Zoo vil ha dine uønskede kjæledyr som mat til rovdyrene sine

HQ

Aalborg Zoo i Danmark har kommet med en forespørsel til alle interesserte som av ulike grunner har behov for å kvitte seg med uønskede kjæledyr. De har spesielt bedt om at disse uønskede kjæledyrene skal fungere som fôr for rovdyrene.

Det høres kanskje rart ut, men bare i Danmark avlives tusenvis av kjæledyr hvert år, om ikke flere, men, som Aalborg Zoo skriver i et innlegg på Instagram (se nedenfor), hvis de doneres, kan de hjelpe dyreparken med sitt "ansvar for å etterligne dyrenes naturlige næringskjede".

Dyreparken tar imot kyllinger, kaniner og marsvin, som de sier vil bli "skånsomt avlivet" av opplært personale før de blir matet til en rekke rovdyr, ettersom mindre husdyr "utgjør en viktig del av dietten til rovdyrene våre".

Rovdyr som vil dra nytte av dette, er blant annet gaupe, løver og tigre. For de større rovdyrene vil de til og med ta imot en hest, men det er en hel rekke regler forbundet med å donere en hest, som at den må ha hestepass og være sykdomsfri.

"Når man holder rovdyr, er det nødvendig å gi dem kjøtt, gjerne med pels, bein osv. for å gi dem et så naturlig kosthold som mulig. Derfor er det fornuftig å la dyr som av ulike grunner må avlives, få lov til å gjøre nytte for seg på denne måten. I Danmark er denne praksisen vanlig, og mange av våre gjester og samarbeidspartnere setter pris på muligheten til å bidra. De dyrene vi mottar som donasjoner, er høns, kaniner, marsvin og hester," sier Pia Nielsen, assisterende direktør i Zoologisk Have, i en uttalelse.

Takk, BBC.