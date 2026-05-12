Danske Holger Rune går glipp av Hamburg og Roland Garros: Har ikke spilt siden oktober

Holger Rune har utsatt sitt comeback til tennissporten, og har måttet avlyse planene om å spille Hamburg Open (ATP 500-turnering mellom 16. og 23. mai, rett før Roland Garros). Den 23 år gamle dansken, som for øyeblikket er rangert som nummer 40 i verden, pådro seg en akillesseneskade i oktober 2025.

Rune var rangert som nummer 4 i verden i 2023, og i fjor var han tilbake blant topp 10 etter å ha slått Carlos Alcaraz i finalen i Barcelona Open, hans femte og siste tittel. Men noen måneder senere, i Stockholm Open i oktober, måtte Rune trekke seg fra semifinalen mot Ugo Humbert og gjennomgå en operasjon.

Han hadde tenkt å returnere til Hamburg Open og spille Roland Garros, noe mange mente var for forhastet. Til slutt bekreftet han på sosiale medier at han kommer tilbake i gressesesongen. "Tøff avgjørelse, men den riktige. Takk for all støtte og kjærlighet gjennom hele rehabiliteringen, vi ses på gresset."