Danske IO Interactive avslører nytt prosjekt senere i dag

IO Interactive er i ferd med å legge siste hånd på Hitman 3, som er avslutningen på World of Assassination-trilogien som startet med Hitman i 2016. Vi har hele tiden visst at de hadde andre prosjekter på gang også, og det later til at vi får se ett av disse senere i dag.

IO har avslørt via Twitter at en ny prosjektavsløring vil finne sted i ettermiddag, nærmere bestemt klokken 15.

Studioet sitter på en rekke IP'er, deriblant Kane & Lynch, men dette kan også være en helt ny IP.