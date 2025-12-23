Danskprodusert slankepille blir den første orale behandlingen mot fedme i USA

HQ

Amerikanske myndigheter har godkjent Novo Nordisks slankepille, noe som gir den danske legemiddelprodusenten et stort løft i det raskt voksende markedet for behandling av fedme og et forsprang på konkurrenten Eli Lilly.

De amerikanske legemiddelmyndighetene godkjente mandag en daglig oral versjon av Wegovy som inneholder 25 milligram semaglutid, det samme virkestoffet som brukes i Novos injiserbare Wegovy og Ozempic. Det er den første pillen som er godkjent i USA spesifikt for behandling av fedme.

Første orale behandling mot fedme i USA

Godkjenningen kommer samtidig som Novo ønsker å gjenvinne markedsandeler etter å ha tapt terreng til Eli Lillys injiserbare legemiddel Zepbound. Investorene tok godt imot nyheten, og Novos USA-noterte aksjer steg med rundt 8 % i den utvidede handelen.

I en klinisk studie i en sen fase mistet pasienter som tok pillen i gjennomsnitt 16,6 % av kroppsvekten sin i løpet av 64 uker, sammenlignet med 2,7 % for dem som fikk placebo. Legemidlet ble godkjent for voksne med fedme eller overvekt som også har minst én relatert helsetilstand.

Appellerer til pasienter som kvier seg for å bruke injeksjoner

Novo sa at pillen kan utvide tilgangen til behandling betydelig ved å appellere til pasienter som kvier seg for å bruke injeksjoner. Analytikere anslår at orale legemidler for vekttap kan utgjøre rundt 20 % av markedet innen 2030.

Selskapet planlegger å lansere pillen i begynnelsen av januar, med produksjon i USA. Eli Lillys konkurrerende slankepille, orforglipron, kan få FDA-godkjenning allerede neste vår.