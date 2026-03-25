Dante og Vergil kolliderer i andre sesong av Netflix' Devil May Cry

HQ

Vi er rundt seks uker unna retur av Devil May Cry på Netflix, da den animerte tilpasningen av Capcoms berømte actionserie vil debutere sin andre sesong så snart som i mai den 12. mai. Med dette i bakhodet har nå en annen teaser for den kommende episoden blitt delt og gitt et glimt inn i handlingen om hva som kommer.

Som du kan se i klippet nedenfor, får vi se Dante og Vergil stå overfor hverandre og lufte ut barndomsrivaliseringer og konflikter, alt mens hele verdens skjebne står på spill. Det er unødvendig å si at det ser ut til å bli en veldig hektisk og kaotisk sesong, noe som er akkurat det vi forventer av en serie animert av Studio Mir og skapt av Castlevania's Adi Shankar.

Kommer du til å se de neste episodene av Devil May Cry i mai?