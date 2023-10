Daredevil: Born Again får ny direktør

HQ

Marvel Studios har ansatt en ny regissør for serien Daredevil: Born Again bare uker etter at hele det opprinnelige teamet bak serien fikk sparken.

Det er ingen ringere enn mannen bak Netflix' Marvel-serie The Punisher, Dario Scardapane, som også har jobbet med Tom Clancys Jack Ryan, som tar over skuta. Ved sin side vil han også ha regissørene Justin Benson og Aaron Moorhead fra Loki, som skal regissere de resterende episodene av Daredevil: Born Again. Med sine nyervervelser ønsker studioet å styre serien i en ny retning med håp om at det vil drive serien fremover.

Vi ser frem til hva denne trioen kan gjøre med serien.