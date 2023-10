Daredevil: Born Again har tilsynelatende blitt rebootet

HQ

Vi så bilder fra settet i mars, så det virket som om Daredevil: Born Again var i rute for den planlagte premieren i 2024. Så kom forfatterstreiken og la serien på is. Streiken ble endelig løst, og de fleste trodde forståelig nok at dette i det minste ville føre til at arbeidet ville starte opp igjen til tross for skuespillernes pågående SAG-AFTRA-streik. Vel, prosjektet er definitivt i gang igjen, men det starter angivelig fra bunnen av.

The Hollywood Reporters Borys Kit hevder nemlig at Daredevil: Born Agains hovedforfattere, Chris Ord og Matt Corman, fikk sparken i september da Disney ikke var fornøyd med å se noe av det som ble filmet og ønsket en større kreativ omstart av serien. Det gigantiske selskapet er tilsynelatende på jakt etter nye manusforfattere og regissører, noe som får det til å høres ut som om vi kan glemme å se Charlie Cox tilbake som Matt Murdock neste år.

Den gode nyheten er at denne avgjørelsen også ble tatt fordi vi kan få en ny filosofi fra Marvel. Kits kilder sier at Marvel har innsett at de fleste MCU-seriene i beste fall har vært middelmådige og har blitt laget på en ganske dum måte som har overlatt spesialeffektteamene til å rydde opp i rotet. La oss håpe at dette betyr at Daredevil: Born Again markerer en vending til det bedre. Vincent D'Onofrio aka Wilson Fisk/Kingpin virker håpefull på X:

Tror du dette betyr at vi kan vente oss bedre Marvel-serier i fremtiden? Hvem vil du se skrive og regissere Daredevil: Born Again?