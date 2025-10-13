Daredevil: Born Again kommer tilbake til Disney+ i mars 2026

HQ

Marvels tilstedeværelse på New York Comic Con i helgen hadde et veldig spesielt tema: TV. Underholdningsgiganten dukket opp for å dele oppdateringer om sine animerte og live-action-serier, med stor vekt på neste år og hva de har i vente for fansen i løpet av kalenderåret.

Vi vet at Wonder Man kommer i januar, X-Men '97 vender tilbake til sommeren, Your Friendly Neighborhood Spider-Man til høsten, og innimellom dette kan vi legge inn den andre sesongen av Daredevil: Born Again.

Det har blitt avslørt at serien kommer i mars 2026. Det er ikke satt noen dato for dette ennå, men for å få en forsmak på hva som kommer, kan du sjekke ut en del av traileren nedenfor, lekket av selveste Jessica Jones, Krysten Ritter.

Det er unødvendig å si at Marvel fans kommer til å ha mye underholdning å konsumere i 2026, for ikke å glemme Spider-Man: Brand New Day i juli og Avengers: Doomsday i desember...