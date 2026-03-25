Daredevil: Born Again - Sesong 2

HQ

Det er ganske uvanlig hvordan seertendensene skifter mot Marvel Cinematic Universe. Det er selvfølgelig den pågående debatten om superhelt-tretthet og hvordan det påvirker filmenes kinoeffekter, men i tillegg er det en endring der mange av de best mottatte MCU-prosjektene i nyere tid faktisk har vært TV-serier, en ufattelig bragd for alle som stirret inn i fremtiden fra 2010-tallet. Daredevils tilbakekomst har bidratt til denne endringen av skjebnen da mannen uten frykt ble brakt inn i MCU i form av en egen serie som hadde premiere i 2025 med stor effekt, og allerede er det tid for den andre episoden.

Ankervesener. Det var noe Marvel introduserte i Deadpool & Wolverine, og for MCU som helhet kan man argumentere for at Daredevil er ankervesenet for TV-satsingen. Ingen live-action-serie har fått like mange episoder og like rask produksjon som Daredevil: Born Again, og det med rette på mange måter, ettersom denne serien kanskje er den gjennomgående sterkeste MCU-serien til dags dato. Ikke at konkurransen er steil når man ser på serier med andre sesonger...

HQ

Hvis du ikke har sett den første sesongen, kan du se bort nå, for vi skal kort berøre hvor den neste runden med episoder tar oss. Etter at Wilson "Kingpin" Fisk ble valgt til borgermester i New York, har den formidable skurken satt i gang sitt arbeid mot borgervernere i et forsøk på å sette en stopper for helter som blander seg inn. Mens mange har blitt avslørt og forfulgt av disse urettferdige lovene, har Matt "Daredevil" Murdock og Karen Page gått under jorden og slått seg sammen med noen få unnvikende borgervernere for å hugge Kingpins imperium i stykker fra grunnen av. Ingen steder er trygge for Daredevil, og det er med dette i tankene at vår fryktløse helt møter overveldende odds som ville fått svakere menn til å bryte sammen.

Dette er en annonse:

Det er faktisk et premiss som til en viss grad gjenspeiler det moderne samfunnet. Det finnes en skurk som bruker propaganda og forvridde og kontrollerte sosiale budskap for å få publikum til å tro på noe som ellers er usant. Det finnes uoffisielle og voldelige håndhevere på gata, som kan bruke makt når de personlig mener det er nødvendig for å stoppe såkalte "vigilanter". Det er korrupte tjenestemenn, lojale mot den overordnede skurken, som vil forvrenge lover og regler for å få det til å passe inn i deres narrativ. På mange måter er den andre sesongen av Daredevil: Born Again litt for nærgående, selv om det åpenbart inspirerte narrativet mykes opp av spennende kampscener og helter i kostymer.

Poenget er at denne Daredevil-historien, i likhet med den første sesongen av Born Again, ikke er tynget av de samme, nesten nedtonede fortellingene som man ellers kan finne i MCU. Det er ikke til å legge skjul på at denne serien er ment for et mer modent publikum, fans som er lei av å se ufeilbarlige helter og sosiale paladiner som aldri skjelver et eneste sekund eller blør på ordentlig. Denne serien er mer rå og ærlig, voldelig og mørk, og det merkes både i brutaliteten i de utmerket koreograferte kampsekvensene, men også i hvordan drap, trafficking, psykiske plager og en rekke andre gråere narrative tråder rutinemessig veves inn i handlingen.

Det er beslutningen om å være mer moden og mindre avhengig av fan-service som gjør Daredevil: Born Again (og særlig denne andre sesongen) til en slik fryd. I likhet med Wonder Man tidligere i år, er det ingen som røper hvem denne serien handler om. Joda, du vil kanskje legge merke til hentydninger til MCU eller personlig stille spørsmål som "hva gjør Spider-Man mens New York faller fra hverandre?". Men det er heller ikke en serie der du føler behov for å hele tiden spørre om det større bildet. Dette er en historie om Daredevil og borgervernerne som "forsvarer" New York, og den fremstår mer som en lukket fortelling i det større MCU, en historie der du ikke føler den narrative vekten av over 40 filmer og TV-serier på skuldrene. Den får lov til å være det den er, så Marvel skal ha honnør for ikke å binde den for mye opp i det større nettet.

Dette er en annonse:

Det betyr ikke at det ikke finnes fan-service. Det er fortsatt merkbare og åpenbare avgjørelser som har blitt tatt for å blidgjøre MCU- og tegneseriefans, det være seg den redesignede "DD"-drakten, Jessica Jones' tilbakekomst og korte nikk til det bredere MCU-landskapet. Det er fortsatt Marvel når alt kommer til alt, men igjen, som i Wonder Man, blir du for det meste oppslukt av nettopp denne historien, og det er faktisk en enormt beundringsverdig kvalitet.

La oss heller ikke glemme at Daredevil: Born Again, i likhet med mange MCU-prosjekter, tydeligvis har et ganske stort budsjett bak seg, noe som til syvende og sist betyr at serien oser av produksjon av høy kvalitet. Kulissene, kostymene, koreografien og kampscenestrukturen, kameraarbeidet, redigeringen - alt er i toppklasse og gjenspeiler det man kan forvente av en Marvel Studios-produksjon.

Kort sagt, hvis du likte den første sesongen av Daredevil: Born Again, bør du bli positivt overrasket over dette neste kapittelet også. Det er rett og slett fornøyelig underholdning av høy kvalitet, en serie som viser at når de rette kreative personene er på plass og involvert i prosjekter de brenner for, blir hele superhelt-trettheten uinteressant. Dette er en serie laget av folk og stjerner som elsker Daredevil, og det kan du se i hver eneste scene. Det er en glede å ha deg tilbake, Mr. Murdock.